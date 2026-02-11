Pezeşkiyan: İran halkı devrimi korumak için sokaklarda

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 11 Şubat etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, 1979'daki İran devriminin amaçlarına değinerek, "İran halkı adaleti tesis etmek, ülkeyi bağımsız kılmak ve dünyaya İranlılar ile Müslümanların kendi güçleri, iradeleri ve bilimleri ülkelerini inşa edebileceklerini, onur ve özgürlük getirebileceklerini göstermek için ayaklandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının devrimi korumak ve liderliğe itaat etmek için sokaklara indiğini ifade etti.

Batı ülkelerinin hasmane tutumuna tepki gösteren Pezeşkiyan, “ABD ve Avrupa ülkeleri devrimimizi bastırmak için ellerinden gelen herşeyi yaptılar, ancak başarısız oldular” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran halkına hitaben şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı olarak tüm eksiklikler ve hatalar için İran milletinden özür diliyorum. Halkın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın yardımı ve Ayetullah Hamaney’in liderliği sayesinde bu yolda başarılı olacağız”

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, “Her türlü doğrulama sürecine hazırız” açıklamasını yaptı.

İran-ABD görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, “ABD ile yapılan müzakerelerde ilerlemeyi engelleyen sorun mevcut güvensizlik duvarıdır” diye konuştu.