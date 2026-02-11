Hindistan Dışişleri Bakanı Erakçi'yi tebrik etti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, kendisinin ve İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi'nin bir fotoğrafını paylaşarak, İran hükümeti ve halkını İslam Devrimi'nin zaferinin 47. yıldönümü münasebetiyle tebrik etti.
