Ali Laricani Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Görüştü

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bugün Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Katar Emiri Divanı’nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, ekonomik ve siyasi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yollar masaya yatırıldı. Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bu temasın, İran ile Katar arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki karşılıklı iradeyi yansıttığı belirtildi.

Görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.