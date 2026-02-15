İran Parlamento heyeti Suudi Arabistan’a gitti

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ve beraberindeki heyet Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.

Heyette İbrahim Azizi’nin yanı sıra komisyon üyeleri Behnam Saidi, Ruhullah Necabet, Ali Hızriyan ile İran Dışişleri Bakanlığı Parlamenter ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi yer alıyor.

Hüseyin Nuşabadi, söz konusu ziyaretin iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek, ikili ilişkileri güçlendirmek, ve parlamento diplomasisinin bölgesel istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Nuşabadi ayrıca, İran–Suudi Arabistan Parlamento Dostluk Grubu’nun geçen yıl Eylül ayında İran Meclisi bünyesinde kurulduğunu hatırlatarak, iki ülkenin İslâm dünyasındaki belirleyici pozisyonu ve uluslararası denklem üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu temasların kalıcı diplomatik kanallar oluşturma açısından özel önem taşıdığını ifade etti.