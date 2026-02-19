  1. İran
İran’dan İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etme kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki Filistin topraklarına el koyma ve bunları işgalci rejimin yönetimi altındaki "devlet arazisi" olarak kaydetme yönündeki son kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu eylemi Filistinlilere karşı soykırım politikasının devamı ve Filistin'i sömürgeci bir şekilde yok etme planının bir parçası olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun ve tüm BM üye devletlerinin bu durumla mücadele etme ve Siyonist rejimin cezasızlığına son verme sorumluluğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Filistin halkının haklarının, özellikle yaşam ve kendi kaderini tayin hakkının sürekli olarak ağır ihlallerine ilişkin yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmek için Birleşmiş Milletler'in kararlı ve etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

