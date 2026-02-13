İran'dan Siyonist rejimin Batı Şeria'daki suçlarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmek, işgali pekiştirmek ve bu bölge üzerindeki güvenlik hakimiyetini kalıcı hale getirmek amacıyla Filistin halkına ait daha fazla toprağın gasbedilmesine ilişkin son kararını, Gazze’de soykırımın sürmesiyle eş zamanlı olarak, şiddetle kınadı.

Sözcü, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik katliamların devam etmesine ve ağır insan hakları ile insancıl hukuk ihlallerine – Filistinlilerin cezaevlerinde yasa dışı şekilde tutulmaya devam edilmesi ve tutuklulara yönelik ağır işkenceler dahil – dikkat çekerek, bu suç teşkil eden eylemlerin Filistinlilere karşı yürütülen soykırım ve Filistin’in sömürgeci biçimde yok edilmesi politikası doğrultusunda olduğunu belirtti. Tüm devletlerin, Filistin halkına karşı süren soykırımı ve topraklarının artan şekilde gasbedilmesini engelleme konusunda ortak sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, Siyonist rejimin “cezasızlık” zemininde hareket etmesini ve başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin, özellikle Almanya ve İngiltere’nin bu rejime sağladığı kapsamlı desteğin Filistinlilere karşı soykırımın sürmesine yol açtığını ifade etti. Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların Siyonist rejimin sömürgeci ve yayılmacı politikaları karşısındaki etkisizliğini sert bir şekilde eleştirerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin halkının meşru haklarının, özellikle kendi kaderini tayin hakkının, işgalden kurtuluşunun ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının desteklenmesine yönelik ilkesel tutumunu vurguladı.