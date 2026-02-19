İran ve Rusya’dan ortak tatbikat: Photo Ex ve taktik düzenleme senaryoları uygulandı

İran ve Rus deniz kuvvetleri Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleitirdi.

Bu aşamada İran Ordusu’ndan Alvand muhribi, Neyze füze imha gemisi, Hancar füze imha gemisi, SH-3D helikopter, Landing Craft, özel harekât timleri ve Rib ile Raad saldırı botları; İslam Devrim Muhafızları’ndan Şehid Seyyad gemisi, Tondar sınıfı gemiler, saldırı botları, özel harekât timleri ve Bell 412 helikopter; Rusya Federasyonu’ndan Svetlaya sınıfı helikopter gemisi ve ayrıca iki F-4 savaş uçağı tatbikatta görev aldı.

Tatbikatın devamında, taktik koordinasyonu geliştirmek, ortak komuta ve kontrol kapasitesini artırmak ve operasyonel koşullarda hızlı tepkiyi çalışmak amacıyla taarruz düzenlemeleri ve formasyon senaryoları uygulandı. Bu bölümde birlikler, farklı yerleşim ve kombine manevra yöntemlerini pratiğe döktü.

Ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri birimlerinin katılımıyla, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde, önceden düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından gerçekleştirildi.