İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bu sabah saat 07:13'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’nün verilerine göre, deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
