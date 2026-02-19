  1. Toplum
19 Şub 2026 10:42

İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bu sabah saat 07:13'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’nün verilerine göre, deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

News ID 1934561

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler