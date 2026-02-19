  1. Dünya
Pakistan’da gaz patlaması: 13 ölü, 14 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Rana Colony Soldier Bazaar bölgesinde meydana gelen gaz patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Rana Colony Soldier Bazaar bölgesinde gaz tüpünün patlaması sonucu oluşan çökme nedeniyle aralarında genç bir kızın da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Olayda ayrıca 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil yardım kaynakları, patlamanın binanın birinci katında meydana geldiğini ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtığını açıkladı.

Yetkililer, iki kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtti.

Arama-kurtarma ekipleri ve yetkililer olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin çevredeki binaları da sarstığını ve bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.

