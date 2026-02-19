Lavrov: İran'ın barışçıl zenginleştirme hakkı vardır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Arabiya kanalına verdiği özel röportajda İran’ın uranyumu barışçıl amaçlarla zenginleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin faaliyetlerine yeniden başlaması halinde Tahran’ın onlarla iş birliği yapacağından emin olduğunu belirterek, İran’ın, uranyum zenginleştirme seviyesini barışçıl amaçlar için gerekli düzeye indirmeye hazır olduğunu da belirtti.

İran’a karşı 12 günlük savaşın sonuçları

Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik 12 günlük saldırısına da değinerek bu saldırının olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Lavrov, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlılığını her zaman ilan ettiğini belirterek, Tel Aviv ve Washington’un nükleer tesislere yönelik saldırısının tehlikeli bir adım olduğunu dile getirdi.

Rus yetkili ayrıca Moskova ile İranlı liderler arasında yakın temasın sürdüğünü açıkladı.

Lavrov, Birleşmiş Milletler’in Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarından etkilenen politikalarına ilişkin Rusya’nın endişelerini dile getirerek, Avrupa’nın İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması için çaba gösterdiğini söyledi.

Arap ülkeleri gerilim istemiyor

Lavrov, Arap ülkelerinin bölgede yeni bir gerilim tırmanışı istemediğini belirtti.

Moskova ile Riyad arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve Riyad’ın Orta Doğu’da Moskova için stratejik bir ortak olduğunu ifade etti.

OPEC+ ittifakının küresel enerji piyasasında sorumlu bir rol oynadığını söyleyen Lavrov, Riyad ile ikili iş birliği düzeyinden memnun olduklarını belirtti.

Rusya’nın Arap ülkeleriyle ilişkilerine büyük önem verdiğini ve uluslararası temel dosyalar hakkında Arap dünyasıyla diyalog yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Filistin meselesi

Lavrov, Filistin konusunda Filistinliler arasında birlik sağlanmasının gerekliliğini vurgulayarak, Rusya’nın bu fikri daha önce gündeme getirdiğini hatırlattı.

Binyamin Netanyahu’nun Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasının İsrail’in güvenliğine hizmet etmediğini söyledi

Lavrov ayrıca İsrail ordusunun “Gazze’deki tüm halk teröristtir” yönündeki açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Filistinlilerin ve Arap ülkelerinin Rusya’dan “Barış Konseyi” karar tasarısının çıkarılmasını engellememesini talep ettiğini belirten Lavrov, bu nedenle Moskova ve Pekin’in söz konusu oylamada Arap ülkelerinin talebine yanıt vererek çekimser oy kullandığını söyledi.

Herhangi bir barış planının başarısında belirleyici unsurun Filistin halkının katılımı olduğunu ifade eden Lavrov, Vladimir Putin’in Rusya’nın Filistin’in yeniden inşası için 1 milyar dolar tahsis etmeye hazır olduğunu açıkladığını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı son olarak Batı Şeria’da artan gerilime dikkat çekerek, bölgedeki durumun giderek tırmandığını ve kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirtti.