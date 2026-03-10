İran petrolünün fiyatı ne kadar?

ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın bu duruma karşılık vermesinin ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

Petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı.

İran hafif petrolünün fiyatı ise 100 doları aştı.

OilPrice verilerine göre, dün (9 Mart Pazartesi) İran ağır petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 16 artışla 99 doları geçti. Aynı gün İran hafif ve ağır petrolünün varil fiyatları sırasıyla 101 ve 99 dolara ulaştı.

