İran Petrol Bakanı'ndan Hindistan'a önemli ziyaret

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, 11. BRICS Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bu sabah Hindistan'a gitti.

Paknejad toplantı kapsamında Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri ile iki ülke arasındaki petrol, gaz, rafineri ve petrokimya sektörlerindeki işbirliği kapasitelerini görüşecek.

İran, Hindistan ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmayı ve enerji alanında ikili işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bakan Paknejad'ın toplantı sırasında çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.