Pakistan Petrol Bakanı: Enerji tedariki için İran ile temas halindeyiz

Pakistan Petrol Bakanı Ali Perviz Malik, Lahor'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve iyi komşuluk temelinde sürdüğünü belirterek, iki ülkenin karşılıklı potansiyelinden daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti.

İran-Pakistan doğal gaz boru hattı projesinin geleceğine değinen Malik, konunun şu anda Paris'teki bir tahkim mahkemesinde bulunduğunu söyledi. Buna rağmen, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri sayesinde meselenin ikili görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Pakistan'ın günlük 4 ila 5 bin ton LPG'yi İran'dan ithal ettiğini belirten Malik, bu miktarın artırılması yönünde karar alındığını açıkladı.

İran ve Pakistan'ın teknik ekiplerinin yakın temas içinde çalıştığını belirten Bakan Malik, Pakistan'ın uygun maliyetli enerji ihtiyacını İran üzerinden karşılamak için çalışmaların sürdüğünü ve İslamabad yönetiminin bu konuda gerekli kararları alacağını söyledi.

Geçen yıl aralık ayının başlarında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de, ülkesinin artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek İran-Pakistan doğal gaz boru hattı projesi için karşılıklı ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasının önemini vurgulamıştı. Zerdari, İslamabad'da gerçekleştirilen teknik görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, müzakerelerin Tahran'da devam etmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etmişti.