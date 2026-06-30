İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Amedi ile Bağdat’ta görüştü

Irak medyasına göre; Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Bağdat-Ankara ilişkilerinin yanı sıra son bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Amedi, "Diyalog ve anlayış, krizlerin kontrol altına alınmasında temel dayanağı oluşturmaktadır” dedi.

Amedi ayrıca "ortak güvenliği korumak ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmak için sınır aşan tehditlere karşı çabaların birleştirilmesinin önemini" vurguladı.

Öte yandan İbrahim Kalın, ülkesinin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürme, ayrıca iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma alanlarını geliştirmek için daha geniş imkanlar oluşturma konusundaki kararlılığını dile getirdi.