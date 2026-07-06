  1. Dünya
  2. Amerika
6 Tem 2026 20:33

Donald Trump yarın Türkiye'ye gidecek

Donald Trump yarın Türkiye'ye gidecek

Türkyie Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, yarın tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türk medyasına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

News ID 1937397

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler