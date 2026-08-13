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13 Ağu 2026 12:04

Irak Başbakanı Zeydi:

Irak, komşu ülkelere saldırı üssü olmayacak

Irak, komşu ülkelere saldırı üssü olmayacak

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak toprak ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının başlangıç noktası olmasına asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, hava savunma komuta merkezini ziyaret etti.

Zeydi burada yaptığı açıklamada, hava savunma sistemini "Irak semalarının kalkanı ve egemenliğin ilk savunma hattı" olarak tanımladı.

Zeydi sözlerine şöyle devam etti:

"Irak, topraklarının veya hava sahasının hiçbir komşusuna karşı saldırı başlangıç noktası olarak kullanılmasına müsaade etmeyecektir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin, egemenliğimizin ve ulusal kararlarımızın kalesidir”

Başbakan Zeydi, “Irak'ın rolü bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmektir” diye konuştu.
 

News ID 1937931

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