Sistan-Belucistan eyaletinde bir Besic komutanı suikasta uğradı

Sistan-Belucistan eyaletinde Parud bölgesindeki Şehit Fedai Besic Gücü Komutanı Abdurrauf İshaki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit oldu.
İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde Parud bölgesindeki Şehit Fedai Besic Gücü Komutanı Abdurrauf İshaki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit oldu.
Sistan-Belucistan eyaletinde Parud bölgesindeki Şehit Fedai Besic Gücü Komutanı Abdurrauf İshaki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit oldu.
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