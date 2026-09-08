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8 Eyl 2026 16:03

Sistan-Belucistan eyaletinde bir Besic komutanı suikasta uğradı

Sistan-Belucistan eyaletinde bir Besic komutanı suikasta uğradı

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde Parud bölgesindeki Şehit Fedai Besic Gücü Komutanı Abdurrauf İshaki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit oldu.

Sistan-Belucistan eyaletinde Parud bölgesindeki Şehit Fedai Besic Gücü Komutanı Abdurrauf İshaki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit oldu.

Sistan-Belucistan eyaletinde bir Besic komutanı suikasta uğradı


 

News ID 1938433

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