İran ve Rusya ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade, İran’ın Moskova Büyükelçiliği konutunda Rusya’da yaşayan İranlı ekonomik aktörlerle düzenlenen istişare toplantısında, ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatın artırılması yönündeki faaliyetlerinden dolayı İranlı tüccarlara teşekkür etti.

Medenizade, son gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve mali ilişkilerin derinleştirilmesinin daha büyük önem kazandığını söyledi.

Bakan, Avrasya bölgesinden, özellikle de Rusya’dan temel ihtiyaç maddelerinin temin edilmesinin öncelikli bir konu olduğunu belirterek, bu konuyu ciddi şekilde takip ettiklerini ifade etti.

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali’nin de katıldığı toplantıda, Ekonomi ve Maliye Bakanı Rusya’da yaşayan İranlı tüccarlar ve ekonomik aktörlerle görüş alışverişinde bulundu.