Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi düşmanının süregelen saldırılarına karşı sert bir yanıt vereceklerini belirterek, "Suudi düşmanı, Yemen halkına karşı işlediği suçların bedelini ödeyecektir" dedi.

Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen ablukasını sürdürdüğünü ve son olarak El-Cevf bölgesinde hava saldırılarıyla yeni bir suç işlediğini ifade etti.

Suudi düşmanının casus uçuşları ve paralı askerleri silahlandırma faaliyetlerinin de provokatif eylemlerin bir parçası olduğunu belirten Seri, "Yemen'e yönelik saldırılar cevapsız ve karşılıksız kalmayacak. Suudi düşmanı, Yemen halkına karşı işlediği suçların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır" diye konuştu.