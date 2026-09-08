İran, ABD’nin ekonomik kuşatmasına katılan gemileri hedef alma kapasitesine sahip

İran Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnürrıza, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah’ın da katılımıyla, şehit Tümgeneral Pilot Aziz Nasirzade’nin evinde gerçekleştirilen aile ziyareti ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ekonomik kuşatmaya katılan gemileri hedef alma kabiliyetine ilişkin bir soru üzerine, “Bundan emin olun, bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. İnşallah sonuçlarını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.