İran, ABD’nin ekonomik kuşatmasına katılan gemileri hedef alma kapasitesine sahip

İran Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnürrıza, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah’ın da katılımıyla, şehit Tümgeneral Pilot Aziz Nasirzade’nin evinde gerçekleştirilen aile ziyareti ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ekonomik kuşatmaya katılan gemileri hedef alma kabiliyetine ilişkin bir soru üzerine, “Bundan emin olun, bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. İnşallah sonuçlarını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
İran Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnürrıza, İran’ın ABD’nin ekonomik kuşatmasına katılan gemileri hedef alma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Bundan emin olun, bu kapasiteye sahibiz. İnşallah sonuçlarını göreceksiniz” dedi.
News ID 1938418
yorumunuz