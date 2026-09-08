ABD medyası itiraf etti: CIA'nın Riyad'daki üssü İran tarafından yok edildi

CNN'in ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon ve CIA bünyesinde, İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından Ortadoğu'daki Amerikan personeli ve tesislerinin azaltılması konusunda görüşmeler yürütülüyor.

CNN televizyonu, CIA’nın Riyad'daki üssünün İran'ın saldırısı sonucu tamamen yerle bir olduğunu itiraf etti.

Habere göre İran ile yaşanan son gerilim, ABD’nin Ortadoğu’daki altyapısındaki derin zafiyetleri gözler önüne serdi. Kanal, ABD’ye ait birçok askeri üssün İran tarafından defalarca hedef alındığını ve bu saldırılarda 18 Amerikan askerinin öldüğünü bildirdi.

CNN ayrıca, İran’ın Amerikan üslerinin insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşı ne denli kırılgan olduğunu ortaya koyduğunu da servis etti.