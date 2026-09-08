Erakçi, İİT Genel Sekreteri ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri İsmail Vuld Şeyh Ahmed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İsmail Vuld Şeyh Ahmed’i İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Erakçi, yeni Genel Sekreter’in teşkilatın mevcut imkân ve kapasitesinden yararlanarak İslam dünyasının karşı karşıya olduğu gelişme ve sorunlar karşısında İslam ülkeleri arasındaki birlik ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde rol üstlenmesini umduğunu ifade etti.

Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ni, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı İslam ülkelerinin sorumlu bir tepki göstermesi ve güç kullanımına ve saldırganlığa başvurulmasına karşı durması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu kritik koşullara ve zorluklara, özellikle de İsrail rejiminin Filistin ve Lübnan’daki saldırı ve suçlarının devam etmesine dikkat çekerek Filistin ve Lübnan halklarının haklarının kararlı biçimde desteklenmesi ve İslam ülkelerinin bu gelişmeler karşısında birleşik ve etkili tutumlar benimsemesi gerektiğini belirtti.

Erakçi ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri’ni Tahran’a davet etti ve ziyaretin uygun olan ilk fırsatta gerçekleştirilmesini umduğunu ifade etti.