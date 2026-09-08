Erakçi ve Japon mevkidaşı Motegi bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgede yaşanan mevcut gerilimin sorumluluğunun, ABD’nin İslamabad Mutabakatı çerçevesindeki taahhütlerini “talihsiz bir şekilde ihlal etmesinden” kaynaklandığını belirtti.

Erakçi, “Çözüm basit. ABD tarafının İslamabad Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerine ve imzasına geri dönmesi ve bunlara bağlı kalması, normal duruma dönülmesinin önünü açacaktır” dedi.

Erakçi ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakerelerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İran ile Umman arasındaki görüşmelerde boğazdan geçiş için geçici bir güzergâh belirlenmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini açıklayan Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetim mekanizmaları konusunda anlaşmaya varılması amacıyla iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Motegi, bölgede güvenliğin sağlanması ve Hürmüz Boğazı’nda özgür ve güvenli geçişin temin edilmesi amacıyla bölge ülkeleri ile ilgili ülkeler arasındaki diplomatik istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İran ve Japonya dışişleri bakanları ayrıca bazı ikili ve konsolosluk meselelerinin takibi konusunda mutabakata vardı.