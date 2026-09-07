ABD ordusunda tasfiye krizi

ABD’nin İran savaşı mühimmat stokları ve küresel askeri konuşlanma üzerinde baskı yaratırken Pentagon’da yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden kadro değişimi yeni bir aşamaya ulaştı. Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile üst düzey subayların görevden alınması ve Kara Kuvvetlerinin geleceği konusunda aylar süren anlaşmazlığın ardından 31 Ağustos’ta istifasını Başkan Donald Trump’a sundu.

Irak Savaşı gazisi olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in yakın çevresinde bulunan Driscoll, Trump yönetimine dışarıdan muhalefet eden bir isim değildi. İstifasından birkaç gün önce Trump ile görüşerek İran savaşının silahlı kuvvetler üzerinde yarattığı baskı ve Hegseth’in komuta kademesine müdahaleleri konusunda kaygılarını aktardığı bildirildi.

Hegseth göreve geldikten sonra en az 24 general ve amirali görevden aldı veya ayrılmaya zorladı, onlarca terfiye müdahale etti.

