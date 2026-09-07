İran’ın Füze Programının Mimarı: Hasan Tahran-i Mukaddam

İran’ın bugün bölgesel bir güç haline gelmesini sağlayan stratejik füze kapasitesinin arkasındaki isim, şüphesiz Hasan Tahran-i Mukaddam’dır. “İran Füze Programının Babası” olarak anılan Mukaddam, sadece mühendislik başarısıyla değil, füzeleri birer siyasi mesaj taşıyıcısına dönüştüren ideolojik vizyonuyla da öne çıkan bir figürdü.

Füze Üzerinde İlk Mesajı Yazan Adam

Mukaddam, füzeleri sadece teknik birer silah olarak görmüyordu; onları aynı zamanda birer “manifesto” olarak tanımlıyordu. Kendisi, mezarına yazılmasını vasiyet ettiği o net mesajı, yıllar önce bizzat ürettiği füzelerin gövdelerine de kazımıştı. İran yapımı füzelerin üzerine Farsça ve Arapça sloganlar yazma geleneğini başlatan kişi oydu. Geliştirdiği ilk füzelerden birinin üzerinde yer alan “Ölüm Amerika’ya, Ölüm İsrail’e, Ölüm Saddam’a, Ölüm Sovyetler Birliği’ne” ifadeleri, onun dünya görüşünün en net özetiydi. Zaman geçti; Saddam ve Sovyetler Birliği gibi yapılar tarih sahnesinden silindi. Bugün dünya, Mukaddam’ın o gün füzelerin üzerine kazıdığı vizyonun, İran füzeleriyle nasıl bir jeopolitik gerçekliğe dönüştüğünü ve bölgedeki dengeleri nasıl belirlediğini izliyor.

Bir Generalin Hayatı

28 Ekim 1959’da Tahran’ın Serçeşme mahallesinde dünyaya gelen Mukaddam, karakterini şekillendiren dini ve ahlaki eğitimi mahallelerindeki camide, Ayetullah Lavasani’nin rehberliğinde aldı. Hoca Nasireddin Tusi Sanayi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimi alan Mukaddam, genç yaşta katıldığı Devrim Muhafızları (Sepah) içerisinde, askeri dehasıyla kısa sürede sivrilmeyi başardı.

İran-Irak Savaşı patlak verdiğinde, ordunun ilk topçu birliğini kurarak bir ilke imza attı. Ancak onun asıl stratejik katkısı, savaşın ilerleyen dönemlerinde odağını füze teknolojilerine çevirmesiyle başladı. Füze birimlerinin teşkilatlanmasında, geliştirilmesinde ve bir “caydırıcılık gücü” haline gelmesinde başrol oynadı. Savaş sonrası süreçte ise "Kendi Kendine Yeterlilik Cihadı Teşkilatı"nın başına geçerek, bugün İran’ın sahip olduğu füze kapasitesinin temellerini atan çalışmaları yönetti. Çalışma arkadaşları, bu vizyoner yaklaşımı nedeniyle ona “İran Füze Programının Babası” unvanını uygun gördü.

Şehadeti ve Bıraktığı Miras

Hasan Tahran-i Mukaddam, 12 Kasım 2011 tarihinde Malard’daki Modarres garnizonunda gerçekleşen bir mühimmat patlamasında, 16 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

O, geride sadece teknik bir doktrin değil; füzeyi bir savunma aracı olduğu kadar, bir duruş ve mesaj vasıtası olarak gören bir miras bıraktı. Bugün İran’ın füze gücüyle bölgesel siyasette yarattığı etki, Mukaddam’ın yıllar önce füzelerin üzerine kendi elleriyle kazıdığı o kararlı sözlerin bir yansıması olarak okunmaya devam ediyor.