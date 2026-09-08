ABD Uçak Gemisine Uyarı Atışı: İran Savaşın Dengelerini Nasıl Değiştiriyor?

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, dün gece yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde bir ABD savaş gemisine karşı önemli bir füze testi gerçekleştirildiğini duyurdu. Rızai’ye göre bu eylem, İran-Irak Savaşı döneminden bu yana gerçekleştirilen bu türdeki ilk test olma özelliğini taşıyor. Testin amacı ise İran’ın tehdidini inandırıcı hale getirmek ve caydırıcılık kapasitesini ortaya koymak.

Tümgeneral Rızai, açıklamasında şunları söyledi: İran-Irak Savaşı döneminden bu yana ilk kez, bir ABD savaş gemisine karşı özel bir balistik füze test edildi. Bu eylem ABD tarafında ciddi bir tepkiye yol açtı ve hatta Amerikalı yetkililer dahi olayın gerçekleştiğini inkâr edemedi.

Rızai, bu atışın amacının İran’ın tehdidini inandırıcı hale getirmek olduğunu belirterek, 200 ila 300 kişinin bulunduğu bir savaş gemisinin batırılmasının karşı taraf açısından ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Rızai bu testi, İran’ın savaş stratejilerindeki dönüşüm açısından bir dönüm noktası ve deniz ablukasına tahammül döneminin sona erdiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Rızai ayrıca bu eyleme karşılık olarak iki İran petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara da değinerek, bunu son dönemde yaşanan gelişmelerin bir parçası olarak nitelendirdi.

Rızai’nin açıklamaları, İran’ın söz konusu testi yalnızca saldırgan bir eylem olarak değil, caydırıcılığı güçlendirecek ve deniz yoluyla uygulanan baskının dengelerini değiştirecek bir araç olarak gördüğünü ortaya koyuyor. “Tehdidin inandırıcı hale getirilmesi” vurgusu ve bir savaş gemisinin batırılmasının ağır sonuçlarına ilişkin ifadeleri, İran’a yönelik olası askeri girişimlerin maliyetini artırma çabasına işaret ediyor.

Rızai aynı zamanda bu gelişmeyi ticaret yollarındaki değişim ve İran’ın yeni diplomatik yaklaşımıyla birlikte ele aldı. Ülkenin yöntemlerini değiştirdiğini, ancak diplomasiyi terk etmediğini belirtti. İran’ın bölgede savaşların sona ermesini istediğini ve herhangi bir saldırının Batı Asya’nın tamamında güvenlik ve ticareti olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Bu resmi yaklaşım, Tahran’ın yeni tutumuna ilişkin net bir tablo ortaya koyuyor: Caydırıcılık kapasitesinin sahada gösterilmesi, gerilimin yönetilmesi ve diplomatik kanalların korunmasıyla birlikte yürütülüyor.

Balistik Füzeler vs. Uçak Gemileri

Anti-gemi balistik füzelerin ortaya çıkışı, son yıllardaki deniz savaşlarındaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Çin, DF-21D ve ardından DF-26 füze ailesini geliştirerek, balistik füzelerin hareketli deniz hedeflerine, özellikle de uçak gemilerine karşı kullanılmasını ciddi biçimde gündeme getiren ilk ülkelerden biri oldu. Bu füzeleri gemisavar seyir füzelerinden ayıran temel özellikler; çok daha yüksek hız, farklı uçuş profili ve yüksek irtifadan saldırı gerçekleştirebilme kapasitesidir. Bu özellikler, uçak gemisi gruplarının savunma sistemleri açısından yeni bir meydan okuma oluşturuyor.

İran’da da deniz hedeflerine karşı kullanılabilen balistik füzelerin geliştirilmesinin geçmişi on yıldan daha eskiye dayanıyor. Haliç-i Fars, Hürmüz-1 ve Hürmüz-2, Fatih Mobin ve Zülfikar Basir, resmi olarak tanıtılmış örnekler arasında yer alıyor. Bunlar arasında yaklaşık 700 kilometre olarak açıklanan menziliyle Zülfikar Basir, İran’ın gemisavar balistik füzelerinin menzilinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Füzenin terminal aşamada kullandığı elektro-optik arayıcı başlık ise son safhada deniz hedefini tespit ederek çarpışma rotasını düzeltmesine imkân sağlıyor.

Ancak daha önemli gelişme, menzili 1000 kilometrenin üzerine çıkan füzelerle ilgili. Son yıllarda İranlı askeri yetkililer, çok uzak mesafelerdeki deniz hedeflerine karşı balistik füze testleri gerçekleştirildiğini açıkladı. Peygamber-i Azam-15 tatbikatında da yaklaşık 1800 kilometre uzaklıktaki Kuzey Hint Okyanusu’ndaki hedeflere balistik füzelerin fırlatılması büyük dikkat çekti. Bununla birlikte, hangi füzenin özellikle bu menzilde gemisavar görev için tasarlandığı ve hareketli bir deniz hedefine karşı gerçek operasyonel kapasitesinin ne düzeyde olduğu konusunda kamuya açık ve doğrulanabilir bilgiler sınırlı.

Son yıllarda İranlı askeri komutanların yaklaşık 1500 kilometre menzile, saatte yaklaşık 8 Mach hıza ve hareketli deniz hedeflerini vurma kabiliyetine sahip bir füzeye ilişkin açıklamaları da bu tür bir kapasitenin geliştirilmesinin gündemde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yalnızca bir test sırasında deniz hedefine doğru fırlatılan füzeler ile başlangıçtan itibaren hareketli gemileri vurmak üzere tasarlanan füzeler arasında ayrım yapmak gerekiyor.

Uçak Gemileri Neden Zor Bir Hedef?

Bir uçak gemisi, son derece büyük olmakla birlikte yoğun biçimde korunan bir hedeftir. Bu gemiler genellikle hava savunma destroyerleri, destek gemileri ve zaman zaman denizaltılardan oluşan bir görev grubunun merkezinde hareket eder. Radarlar, hava savunma füzeleri, elektronik harp sistemleri ve savaş uçaklarından oluşan çok katmanlı bir ağ da uçak gemilerini korumak amacıyla kullanılır.

Bu açıdan bakıldığında, gemisavar balistik füzelerin önemi yalnızca sahip oldukları patlayıcı güce bağlı değildir. Hız, uçuş irtifası, kısa tepki süresi ve balistik bir uçuş rotasından saldırı gerçekleştirme kapasitesinin birleşimi, savunma tarafının karşı karşıya olduğu sorunu daha karmaşık hale getiriyor. Ancak bu durum, görev grubunun hava savunmasının bu tür füzelere karşı kesinlikle etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Bir saldırının başarısı; hedefin zamanında tespit edilmesi, hedefe ilişkin istihbaratın kalitesi, güdüm sisteminin hassasiyeti, terminal aşamadaki arayıcı başlığın kapasitesi, elektronik harp ve fırlatılan füze sayısı gibi birçok faktöre bağlı.

“Gemiyi Vurmak”tan “Gemiyi Geri Çekilmeye Zorlamak”a

Bu füzelerin en önemli stratejik etkisi, mutlaka bir uçak gemisini batırmak olmayabilir. Bir uçak gemisine yönelik başarılı bir saldırı ve imha ihtimali çok düşük olsa dahi, güvenilir bir tehdit oluşturulması görev grubu komutanını kıyıdan daha uzak bir mesafede hareket etmeye zorlayabilir.

Bu durum doğrudan uçak gemisinin hava operasyonlarını etkiler. Gemi kıyıdan uzaklaştıkça, üzerindeki savaş uçaklarının hedeflerine ulaşmak için daha fazla yakıta ihtiyacı olur, taşıyabilecekleri mühimmat miktarı azalır ve havada yakıt ikmaline olan bağımlılıkları artar. Buna karşılık savunma tarafı, uçakları ve saldırı füzelerini tespit etmek, teşhis etmek ve bunlara karşı reaksiyon göstermek için daha fazla zamana sahip olur.

Bu çerçevede, Hayberşiken ve Şehit Hac Kasım füzeleri de menzil, hız ve hareket kabiliyetleri açısından önem kazanıyor. Ancak yalnızca açıklanan teknik özelliklere dayanarak bu füzeleri operasyonel gemisavar füzeler olarak sınıflandırmamak gerekiyor.

Sonuç

Gemisavar balistik füzeler, deniz savaşlarının niteliğindeki daha geniş kapsamlı dönüşümün bir parçası. Bu dönüşümle birlikte bir uçak gemisi, artık yalnızca kendi savaş uçaklarının menziline güvenerek rakip bir ülkenin kıyılarına yakın sularda serbestçe faaliyet gösteremeyebilir.

İran açısından kısa ve orta menzilli gemisavar balistik füzelerin; seyir füzeleri, İHA’lar ve deniz unsurlarıyla birlikte, etkili bir keşif, tespit ve hedefleme ağıyla desteklenmesi halinde, düşman görev gruplarının bölgedeki geniş bir deniz alanında bulunmasının maliyetini ve riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

Dolayısıyla bu füzelerin temel stratejik etkisini yalnızca bir “uçak gemisini batırma” kapasitesinde değil, karşı tarafın komutanlarının hesaplamalarını değiştirmesinde ve onları daha fazla mesafe bırakmaya ve daha ihtiyatlı hareket etmeye zorlamasında aramak gerekiyor.

