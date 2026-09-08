Lavrov ve Bin Ferhan Fars Körfezi'ndeki gerilimi görüşecek

TASS’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü Moskova’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler ve ABD ile İran arasında devam eden savaşı görüşecek.

TASS’ın aktardığına göre iki bakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde Fras Körfezi bölgesinde gerilimin yeniden tırmanmasına ve çatışmaların daha da şiddetlenmesine karşı olduklarını vurgulayacak.

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri de ABD ile İran arasındaki çatışmaların sürdüğü bir ortamda Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliği olacak.

Görüşme, son günlerde Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin azalması ve deniz taşımacılığı ile enerji piyasalarında uzun süreli aksama yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artması üzerine gerçekleşiyor.