İran’dan Kanada’ya ABD tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kanada dışişleri ve maliye bakanlarının ABD’nin İran’a karşı müdahaleci politikaları ve ekonomik savaşına destek veren ortak bildirisini eleştirdi.

Bekayi, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tam da ABD Başkanı’nın Kanada’nın egemenlik ve bağımsızlığına saygısızlık ederek bütün bu ülkeyi ABD topraklarının bir parçası olarak resmettiği gün, Kanada dışişleri ve maliye bakanları bir kez daha zorba komşuya taviz verme yolunda ilerlemeye karar veriyor. Bu kez de gerçeklerin tamamen çarpıtıldığı bir bildiri yayımlayarak İran’a yönelik saldırgan bir tutum sergiliyorlar.”

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Kanada şunu anlamalıdır: Kendini hem ‘barış ve güvenliğin’, ‘seyrüsefer özgürlüğünün’ ve ‘uluslararası hukukun’ savunucusu olarak tanıtamaz hem de ABD’nin askeri saldırganlığını ve bölgemizdeki yasa dışı ve müdahaleci eylemlerini destekleyemez.”

Bekayi, “Eğer mesele gerçekten seyrüsefer özgürlüğüyse, ABD’nin verdiği sözleri tutmamasının acısını bizzat yaşamış ve ABD’nin imzalarının kurşun kalemle atıldığını bilen Kanada, neden savaşın durdurulmasını ve krizi derinleştiren unsurların ortadan kaldırılmasını talep etmek yerine ABD’nin askeri saldırganlığına ve ekonomik terörizmine destek veriyor?” diye sordu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ne diplomasidir ne de sorumlu yönetimin göstergesidir. Aksine, stratejik bir kafa karışıklığının ve zorbalık karşısında teslimiyetin göstergesidir. Bu tercih, bizzat Kanada’yı da ABD’nin müdahaleleri ve şantajları karşısında daha fazla savunmasız bırakacaktır.”