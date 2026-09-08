İranlı yetkiliden ABD’ye sert mesaj: Bölgeyi bir an önce terk edin

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının hiçbir şekilde teknik bir hatayla açıklanamayacağını belirterek, “Kullanılan füzenin türü ve iletişim kulesi ile düğün töreni arasındaki mesafe, bunun bir savaş suçu olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Nikzad, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlar, ABD’nin sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle bir düğün törenini yas törenine dönüştürdüğünü açıkça görüyor ve değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, saldırının teknik bir hata olduğunun kabul edilmesi halinde bunun ABD’nin askerî kapasitesine ilişkin ciddi soru işaretleri doğuracağını savundu.

Nikzad, “Eğer bunun teknik bir hata olduğunu söyler ve kabul edersek, bu kâğıttan kartalın aslında bir kargadan ibaret olduğu ortaya çıkar. Çünkü bölgedeki tüm hassas merkezleri vurulmuşken, son derece gelişmiş füzeleri 300 metrelik bir sapmayla bir düğün törenine isabet ediyor” diye konuştu.

Nikzad ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerika’nın büyüklüğünü yeniden tesis etme” söylemi yerine, bugün “utanç verici yenilgilerimizi nasıl örteriz?” sorusuna odaklanması gerektiğini söyledi.

İran’ın savaşı titiz bir planlama ve taktik anlayışıyla yürüttüğünü belirten Nikzad, ülkesinin aynı anda tüm kapasitesini ve taktiklerini kullanmadığını, bununla birlikte kullandığı araç ve yöntemleri sürekli güncellediğini ifade etti.

Nikzad, ABD savaş gemisinin ve bölgedeki Amerikan komuta merkezlerinin hedef alınmasının İran Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu kapasitenin yalnızca bir bölümünü gösterdiğini belirterek, “ABD’li yetkililere tavsiyem, zaten sahip olmadığınız itibarınızı daha fazla kaybetmeden bölgeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmenizdir” dedi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı, bölgedeki Amerikan komuta merkezlerinin hedef alınmasının ardından ABD askerlerinin otellere dağılmak zorunda kaldığını da öne sürdü. Nikzad, askerlerde depresyon ve intihar vakalarının görüldüğünü iddia ederek, bazı Amerikan askerlerinin Tayland kıyılarına çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Nikzad, ABD’ye yönelik mesajını, “Bu savaştan mümkün olan en kısa sürede çıkmanızı öneriyoruz; çünkü bu savaş sineklerin harcı değildir” sözleriyle tamamladı.