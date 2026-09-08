Yemen'den Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırısı

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen halkının 12 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki saldırı ve abluka altında olduğunu belirterek, yalnızca üç gün içerisinde Yemen’e 121 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Seri, Suudi Arabistan’ın saldırılarının Kral Halid ve Kral Fahd hava üslerinden gerçekleştirildiğini ve Marib, Beyda, Hudeyde ve Cevf vilayetlerinin hedef alındığını ifade etti.

Yemenli sözcü, Suudi güçlerinin Cevf’te de başka saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda mahkûm ve ziyaretçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin bu saldırılara karşılık olarak Abha, Necran ve Cizan’daki Aramco tesisleri, Ekonomik Şehir ve Hamis Muşayt üssünü hedef alan geniş kapsamlı ve "benzersiz" bir askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonun onlarca balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Seri, gerilimin tırmanmasından Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu.

Seri, "Düşmana yönelik daha ağır ve kapsamlı saldırılar düzenlemekten asla tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, Yemen ordusunun Suudi Arabistan’ın iç kesimlerindeki operasyonlarını ve "ablukaya karşı abluka" denklemini, saldırılar sona erene ve abluka kaldırılana kadar sürdüreceğini söyledi.