Siyonist İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenlendi

İsrail rejimi ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi ve bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, işgal güçleri Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesindeki bazı evleri ateşe verdi.

İsrail topçuları da sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesindeki Deyr Mahallesi'ni aralıklarla hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde ise Siyonist askerler patlatmalar gerçekleştirdi.

Şehit sayısı en az 4 bin 383

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail rejiminin 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişi şehit düştü.

