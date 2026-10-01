Trump'ın dünya görüşü küresel barış için tehlikeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın son iddialarına sert tepki gösterdi.

İran’a yönelik askeri saldırının muhtemel sonuçlarına karşı “duyarsız” bir tutum sergileyen Trump’ın sözlerini eleştiren Bekayi, bu zihniyeti “nihilizm (hiççilik) ve tiranlığın sembolü” olan “Caligula dünya görüşüne” benzetti ve bunun küresel barış için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Sözcü Bekayi, modern dünya ile Antik Roma dönemi arasındaki farkın “güç araçlarında” yattığına dikkat çekerek, “Modern Caligula (Trump), antik çağdaki örneğinin aksine, kitle imha silahlarıyla dolu bir cephaneliğe sahip. Bu ‘nihilizm’ (hiççilik), varoluşsal korkuyu siyasi bir silaha dönüştürmüş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırıların sonuçlarına ilişkin söylemlerine değinen Bekayi, “Ölümün kaçınılmazlığı, insanların çektiği acılara karşı duyarsız kalmanın ve yaşayanların hayatına değer vermemenin bir gerekçesi olamaz” diye konuştu.

Roma İmparatorluğu'nun üçüncü imparatoru Caligula, sapkınlıklarıyla, zalimlikleriyle, dengesizlikleriyle ve senatoya karşı savaşmasıyla binlerce yıl sonra bile hatırlanan bir liderdir.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD merkezli Time dergisine verdiği röportajda İran’la savaşı değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta "İran’ı yok edebileceğini" söylediği hatırlatılan Trump, "Evet, bunu yapabilirim. Bu mümkün" iddiasında bulundu. Trump, bir ulusu yerle bir etmenin nasıl barış getirebileceği sorusuna ise, "İran’ı yok ederek dünyada barış tesis ettik. İran’la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.