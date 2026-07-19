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19 Tem 2026 19:45

İranlı Komutan: Direniş yolu devam edecek

İranlı Komutan: Direniş yolu devam edecek

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, direniş yolunun süreceğini vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani önemli bir mesaj yayınladı.

İranlı Komutan’ın mesajında, “Direniş cephelerinin komutanları ve savaşçıları, İslam Devrimi Lideri’nin direniş cephesine gösterdiği teveccüh dolayısıyla şükranlarını sunarken, ümmetin şehit imamı ile yapılan ahde olan bağlılıklarını sürdürüleceğini vurguladılar. Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in liderlik döneminde de nurlu ve şanlı direniş yolu  kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

News ID 1937593

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