Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail'e uyarı: Bedelsiz tehdit dönemi sona erdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaad 2” operasyonunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, 1 Ekim 2024 yılında işgal altındaki topraklardaki hedeflere yönelik düzenlenen füze saldırısını hatırlattığını belirtti.

Bildiride, 1 Ekim 2024 yılında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen “Gerçek Vaad 2 Operasyonu”nu ve işgal altındaki topraklardaki hedeflere yönelik füze saldırısını hatırlattığı ifade edildi. Açıklamada, operasyonun İsmail Heniyye, Seyyid Hasan Nasrallah ve Tümgeneral Abbas Nilfuruşan gibi direniş cephesi komutan ve liderlerinin öldürülmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ve işgal altındaki topraklardaki hedeflerin hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları, operasyonun İsrail’in saldırı ve eylemlerine verilen bir yanıt olmasının yanı sıra İran’ın düşmanlarına açık bir mesaj taşıdığını belirterek, “Bedelsiz tehdit dönemi sona ermiştir; bundan böyle her türlü saldırı, pişmanlık verici ve acı bir karşılıkla sonuçlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bildirinin bir bölümünde, “Gerçek Vaad 2” operasyonunun planlanması ve yürütülmesinde Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarının rolüne değinildi. Operasyonun, şehit Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin yönlendirmesi, şehit Tümgeneral Hüseyin Selami’nin komutası, şehit Tümgeneral Emir Ali Hacizade’nin teknik kapasitesi ve saldırı gücü ile hayatını kaybeden Tümgeneral Mahmud Bakıri’nin operasyonel planlaması ve saha anlayışıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları ayrıca direniş cephesi ve silahlı kuvvetler mensuplarını anarak, son savaşlarda ABD ve İsrail’e karşı diğer silahlı kuvvetlerle birlikte sergilenen gücün, Devrim Muhafızları’nı İran’ın dostları ve düşmanları nezdinde önemli güç unsurlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Bildirinin devamında Devrim Muhafızları, ABD-İsrail kampından gelebilecek her türlü tehdit, saldırı, müdahale veya olası hesap hatasına karşı istihbarat kapasitesi ve hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu belirterek, “Gerçek Vaad 2” operasyonundan daha güçlü, hızlı, acı verici ve ağır bir karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, bildirinin sonunda İran halkına ve bölge halklarına güvence vererek, tehditlerle mücadele ve İran’a yönelik her türlü eyleme karşılık verme konusunda hazırlığını sürdüreceğini vurguladı.