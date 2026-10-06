İran’dan Bahreynli diplomatın iddialarına yanıt

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomatı Ali Kerimi Makam, Pazartesi günü BM Genel Kurulu’nun Üçüncü Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Bahreynli diplomatın iddialarına yanıt verdi.

Kerimi Makam, “Bahreyn, olayların arka planına gözlerini kapatmış olmasına rağmen insan haklarından söz ediyor” dedi.

Bahreyn’in mağdur olmadığını belirten İranlı diplomat, “Bu ülke, İran’a karşı yürütülen yasa dışı savaşta topraklarını, askeri üslerini ve hava sahasını ABD’nin kullanımına sundu” ifadelerini kullandı.

Kerimi Makam, “Topraklarını komşusuna karşı yürütülen yasa dışı bir savaş için ABD’ye açan Bahreyn, bunun sonuçları karşısında şaşkınlık ve hayret ifade edemez” diye konuştu.

İran’ın BM Üçüncü Komitesi’ndeki temsilcisi, İran’ın saldırıyı başlatan taraf olmadığını, saldırıya uğradığını vurgulayarak Tahran’ın verdiği karşılığın meşru ve doğal savunma hakkının kullanılması olduğunu söyledi.

İranlı diplomat ayrıca, bölgedeki herhangi bir ülkenin topraklarının yeniden İran’a yönelik bir saldırı için kullanılması halinde Tahran’ın karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Kerimi Makam, Bahreyn temsilcisine hitaben, “İki seçenekten başka yol yok. Ya bölgenin güvenliğini birlikte inşa ederiz ya da güvensizliğin sonuçlarına birlikte katlanırız” dedi.

İranlı diplomat, Bahreyn’in daha önce ikinci yolu seçtiğini belirterek, “Aynı tercihi bir kez daha yaparsa farklı bir sonuç beklememeli” ifadelerini kullandı.