İran Ordusu, Bahreyn’deki Şeyh İsa üssünü İHA’larla vurdu

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, “Saika Operasyonu”nun 29. aşamasında ve düşmanın ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak, İran Ordusu'nun Bahreyn’de bulunan Şeyh İsa Üssü’ndeki radar tesisleri ile Amerikan güçlerinin toplandığı merkezleri yoğun kamikaze İHA saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü’nün Fars Körfezi bölgesindeki ABD’nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtildi. Üssün, helikopterler ile İHA parçalarının bakım ve onarımında önemli bir merkez olduğu ve keşif uçaklarına da ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İranlı askerlerin düşmanın saldırgan eylemlerine güçlü ve geniş kapsamlı şekilde karşılık verdiğini vurgulayarak, saldırganlara karşı sert ve pişman edici bir karşılık verileceğini kaydetti.