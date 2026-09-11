Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hung Cao'nun İran'ın Bahreyn'deki ABD üssünü "yerle bir ettiğine" dair açıklamasına, "Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun samimiyetini takdir ediyoruz" diyerek yanıt verdi.

Erakçi, "Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten de Bahreyn'deki 5. Filo Karargahı'nı cehenneme çevirdi ve ABD'nin saldırganlığını destekleyen diğer üsleri de. ABD halkı İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemeli” ifadelerini kullandı.

ABD'den itiraf geldi: İran Bahreyn'deki üssü tamamen yok etti

ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Cao, The Epoch Times'a verdiği demeçte, İran güçlerinin "Bahreyn'i yerle bir ettiğini" itiraf etmişti.

Cao'nun açıklamasına göre, Bahreyn'deki deniz üssünde bulunan Beşinci Filo karargahı ve tesislerinde meydana gelen hasar, ABD gemilerinin limana uğrama kabiliyetini önemli ölçüde sınırladı ve üsse verilen hasarın ardından USS Abraham Lincoln uçak gemisinin mürettebatı da orada mola verme fırsatından mahrum kaldı.