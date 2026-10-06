İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi-Nik, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Talayi-Nik, Ramazan savaşının ardından duruma değinerek, İran’ın bu süreçte başarılarını sağlamlaştırdığını ve düşmanın planlarını boşa çıkardığını ifade etti. Askeri Sözcü, bu başarıların halkın, silahlı kuvvetlerin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın liderliği ve devletin tüm birimlerinin işbirliği ile elde edildiğinin altını çizdi.

"Her türlü saldırganlık ağır bir yenilgiyle sonçlanacaktır"

Düşmanın yürüttüğü psikolojik operasyonlarına ve ABD ile İsrail’in olası saldırganlıklarına yönelik iddialara değinen Tuğgeneral Talayi-Nik, şunları kaydetti:

"Her türlü saldırganlık ve şer faaliyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı yanıtıyla ve düşmanın ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının sona erdirilmesi ve Siyonist rejimin şer faaliyetlerine son verilmesi, son dönemdeki kutsal savunmanın büyük kazanımları olacaktır. Bu süreç, mevcut ve gelecekteki gelişmelerle tamamlanacaktır."

"Suçluların cezalandırılması kesin bir iradedir"

İranlı askeri yetkili, ABD ve İsrail'in işlediği suçlara ilişkin, "Amerikalı ve Siyonist katiller ile teröristlerin cezalandırılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin iradesidir. Şehit İmam Hamaney, çocuklar, öğrenciler ve diğer kurbanlara karşı işlenen bu suçlar hiçbir koşulda unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Yerli savunma sanayii üretim kapasitesi 2,5 katına çıktı"

Ülkenin savunma sanayii ve silah üretim kapasitesindeki artışa dikkat çeken İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yerli üretim potansiyelinin 40 günlük savaş öncesine kıyasla 2,5 katına ulaştığını açıkladı.

Tuğgeneral Talayi-Nik, yeni savunma bakanı olarak önerilen Mehredad Ahlaki hakkında, “Bu isim, füze ve İHA (insansız hava aracı) gücündeki atılımın sürdürülmesi için seçilmiştir” diye konuştu.