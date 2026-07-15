İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Şehitlerin intikamı unutulmayacak

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi Nik, Tahran Musallası'nda düzenlenen "İran'ın Şehidi" anma töreni kapsamında yaptığı açıklamada, ülkenin savunma politikalarına ilişkin temel açıklamaların Hatemu'l-Enbiya (s.a.a.) Merkez Karargâhı ile Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapıldığını, ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun ise savaş sahasındaki operasyonel gelişmeleri kamuoyuna duyurduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı'nın, Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargâhı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın politika ve stratejileri doğrultusunda hareket ettiğini belirten Tuğgeneral Talayi Nik, özellikle teknik, sanayi, hizmet ve lojistik alanlarında silahlı kuvvetlere aktif destek sağladıklarını söyledi.

Tuğgeneral Talayi Nik, Savunma Bakanlığı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de ABD ve İsrail'e karşı elde edilen başarılarda ve düşmanın yenilgilerinin tekrarlanmasında etkili bir destek görevi üstlendiğini kaydetti.

Şehitlerin intikamının alınacağı mesajını veren Tuğgeneral Talayi Nik, "Şehit İmam'ın ve İran'ın şehit çocuklarının katilleri ile bu suikastların emrini verenlerden intikam alınması hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

Tuğgeneral Talayi Nik söz konusu suçların faillerinin cezalandırılmasının caydırıcılığın güçlendirilmesine, ulusal güvenliğin yeniden tahkim edilmesine ve bölgesel ile küresel güvenliğe önemli katkı sağlayacağını ifade etti.