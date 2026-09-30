İran: Meşru haklarımız kabul edilirse çatışmalar sona erebilir

İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Talayi Nik, Tahran’daki bir lise öğrencileryle yaptığı konuşmada, İran’ın kritik dönemleri halkın desteği, ulusal birlik, inanç ve liderlik sayesinde aştığını söyledi.

Tuğgeneral Talayi Nik, İran’ın devrim öncesinde birçok alanda dışa bağımlı olduğunu, ancak yaklaşık 48 yıllık yaptırım ve dış baskı sürecinin ardından bugün çok sayıda alanda yerli kapasiteye ulaştığını ifade etti. Ülkede binden fazla yerli ürün ve hizmetin üretildiğini, bunların bir bölümünün ihraç edilebilir hale geldiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yerli bilgi ve teknolojinin geliştirilmesinin İran’ın bilimsel konumunu da yükselttiğini kaydederek, bu sürecin gençlerin eğitim, beceri, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki katkılarıyla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemdeki çatışmalara da değinen Tuğgeneral Talayi Nik, İran’ın her zaman çatışmaların sona ermesi ve barışın sağlanmasını savunduğunu, ancak ülkenin haklarını, güvenliğini ve çıkarlarını korumayı da görev olarak gördüğünü söyledi. İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi halinde çatışmaların sona ermesi için yolun açılacağını belirtti.

Tuğgeneral Talayi Nik ayrıca İran’ın gücünün yalnızca askeri kapasiteden ibaret olmadığını; siyasi, askeri, kültürel, sosyal, bilimsel ve teknolojik alanlardaki kapasitenin de ulusal gücün unsurları olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, gençlere hitaben, ülkenin geleceğinin bilgi, inanç, çalışma ve yetenekle inşa edilmesi gerektiğini belirterek, şehitlerin yolunu sürdürmenin yalnızca askeri alanda değil; eğitim, bilim üretimi, inovasyon, girişimcilik ve ülkenin sorunlarının çözümüne katkı sunmakla da mümkün olduğunu söyledi.