İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Her türlü saldırıya karşılık veririz

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi Nik, şehit lider için düzenlenen cenaze törenine milyonlarca kişinin katılımına değinerek, bu geniş katılımın İran halkının İslam Devrimi'nin ideallerine, bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti ilkelerine ve şehit liderin çizdiği yola bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Batılı ülkelerin İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana İran'a karşı izlediği düşmanca politikalara değinerek, devrim öncesinde ülkenin savunma yapısının büyük ölçüde Batılı güçlere bağımlı olduğunu, ancak kapsamlı yaptırımlar ve askeri iş birliğinin kesilmesinin İran'ı yerli imkânlara yönelttiğini belirtti. Bu baskıların savunma alanında kendi kendine yeterlilik ve yerli sanayinin gelişmesine zemin hazırladığını söyledi.

Tuğgeneral Talayi Nik, bugün İran'ın yerli bilgi birikimi, bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile uzman kadrolarına dayanarak çok çeşitli savunma sistemlerini tamamen yerli olarak tasarlayıp üretebildiğini ifade etti. Bu başarının yalnızca yaptırımların etkisini ortadan kaldırmakla kalmadığını, aynı zamanda İran'ı savunma ekipmanları ihraç eden ülkelerden biri haline getirdiğini dile getirdi.

Son dönemde yaşanan savaşta düşmanların hedeflerine de değinen Tuğgeneral Talayi Nik, karşı tarafın devrim liderini, askeri komutanları ve bilim insanlarını hedef alarak ve sivil yerleşim alanlarına saldırılar düzenleyerek İslam Cumhuriyeti sistemini çökertmeyi amaçladığını, ancak sonucun tam tersi olduğunu söyledi. Ulusal birlik, halk desteği ve ülkenin gücünün daha da pekiştiğini vurguladı.

İran'ın bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik temel politikasına da değinen Tuğgeneral Talayi Nik, Tahran'ın diplomasiyi kararlılıkla sürdürdüğünü, ancak herhangi bir saldırı ya da kırmızı çizgilerin aşılması durumunda kesin, etkili ve orantılı bir karşılık vereceğini belirterek, geçmiş tecrübelerin de bu gerçeği düşmanlara gösterdiğini ifade etti.

Tuğgeneral Talayi Nik, açıklamasının sonunda İran'ın halkına, iç kapasitesine, savunma alanındaki değerli tecrübelerine ve ülkenin lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in rehberliğine dayanarak ulusal gücü artırma, caydırıcılığı geliştirme ve kalıcı güvenliği sağlama yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğini kaydetti.