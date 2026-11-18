Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı General Yedullah Cevani, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

General Cevani, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanındaki üstünlüğünün, halk desteği ve İran vatandaşlarının sokaklardaki yoğun varlığıyla birleşerek düşmanı taleplerinden vazgeçmeye zorladığını söyledi.

Genel durumun savaş alanının İran İslam Cumhuriyeti lehine işlediğini gösterdiğini anlatan General Cevani, düşmanın dengeyi değiştirme kapasitesinden yoksun olduğunu vurguladı.

“ABD donanmasının geri çekilmesi bir başarısızlık göstergesidir”

General Cevani, ABD savaş gemilerinin savaş alanından birkaç yüz kilometre uzağa çekilmesinin, Washington’ın hesaplamalarının başarısızlığını ve deniz gücü kapasitesinin sınırlılıklarını kanıtladığını kaydetti.

General Cevani, İran’ın füze, insansız hava aracı (İHA) ve elektronik harp yeteneklerinin düşmanın stratejik hesaplarını altüst ettiğini belirtti.

Cevani ayrıca, İranlı genç uzmanların füze menzilini uzatma, uzun menzilli İHA’lar geliştirme ve elektronik harp alanındaki başarılarına dikkat çekerek; bu kapasitelerin İran’ın Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası gibi bölgelerde gelişmiş İHA’ları hedef almasına veya sağlam bir şekilde indirmesine olanak tanıdığını ifade etti.

"Donald Trump çıkmazda"

ABD’nin saldırgan savaş öncesinde İran’ı iki veya üç gün içinde yenebileceğine inandığını ancak sahadaki gelişmelerin bu değerlendirmenin hatalı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen General Cevani, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün Trump, karar alma sürecinde bir çıkmazla karşı karşıya. Savaşa devam etmek ABD için daha fazla zorluk yaratacak; savaştan çekilmek ise İran’ın şartlarını kabul etmek ve yenilginin itirafı anlamına gelecektir.”

İranlı komutan, Donald Trump’ın sahadaki gerçekleri kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.