Tahran'da İmam Rıza (a.s) için büyük kutlama töreni

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü dolayısıyla Tahran'da "Büyük Kutlama Töreni" düzenleniyor.

Etkinlik, yerel saatle 16:00 ile 22:00 arasında, 1000 ikram çadırı ve insansız hava araçlarının (İHA) gösterileri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Bu yılki buluşmanın ana sloganının “İmam Rıza’nın İran'ı” olarak belirlenmiştir.

Etkinlikte farklı yaş grupları için eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Dolayısıyla etkinlik ailecek eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hazreti Rıza (a.s), Hicri 148’de Zilkade ayının 11. günü Medine’de doğdu. Aziz babası, İmam Musa b. Cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise Tüktem, Necme, Tahire ve Selame isimleriyle meşhurdur.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü İslam dünyasının dört bir yanında kutlama törenleriyle anılıyor.