Tahran’da Suriye’nin son durumu masaya yatırıldı

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Danışmanı Cabiri Ensari, Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandert Lavrentiyev, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çen Şiao Deng ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Bölgesel İşleri Genel Müdürü Philipp Ackerman ile ayrı ayrı görüştü.

Dün akşam yapılan görüşmelerde, Suriye anayasa komitesinin oluşumu, terörle mücadele, İdlib’de insani krizin önlenmesi, Suriye’nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca İran ile bu ülkeler arasında yakın gelecekte de ikili görüşmelerin devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.