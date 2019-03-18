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18 Mart 2019 - 15:40

İran ile AB arasında Yemen konulu zirve

İran ile AB arasında Yemen konulu zirve

İran, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya ülkeleri bugün Yemen krizini çözmek için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Danışmanı Hüseyin Cabiri Ensari, Belçika’da düzenlenecek olan Yemen konulu zirveye katılmak üzere dün akşam saatlerinde bu ülkenin başkenti Brüksel’e gitti.

Cabiri Ensari'nin Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya gelerek, Yemen, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler konusunda fikir alışverşinde bulunması bekleniyor.

Cabiri Ensari ayrıca bugün İran, Almanya, İngiltere ve İtalya ülkeleri arasında yemen krizini çözmek amacıyla düzenlenecek olan zirveye katılacak.

News Code 1877440
Ruya FEREYDUNI

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