İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere gittiği Bağdat’ta Irak içişleri Bakanı Yasin Yasiri ile bir araya geldi.

Öte yandan Hüseyin Cabiri Ensari, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliği konuları değerlendirdildi.

Cabiri Ensari, Bağdat ziyareti sırasında Irak Milli Hikmet Hareketi Lideri Seyyid Amar Hekim ile de görüşecek.

Hüseyin Cabiri Ensari, yakında yapılması beklenen “Erbain Yürüyüşü” merasimi için iki ülke arasında koordinasyon sağlamak amacıyla Kerbela ile Necef kentlerini de ziyaret edecek.