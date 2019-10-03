İranlı yetkili, Necef Valisi ile görüştü

karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Irak’a giden İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Danışmanı Cabiri Ensari, Necef Valisi Luay Yassiri ile bir araya gelerek, yakında yapılması beklenen “Erbain Yürüyüşü” merasimi için iki ülke arasında sağlanan koordinasyonlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Cabiri Ensari ilaveten Necef’te yaşayan Şii taklit merci Muhammed İshak al-Fayyad ile görüşerek, “Erbain Yürüyüşü” merasimi için alınan önlemler hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

Geçtiğimiz Perşembe günü Irak’a giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari ayrıca bu ülkenin Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, İçişleri Bakanı Yasin Yasiri ve Basra Valisi Esad İdani ile de görüşmüştü.