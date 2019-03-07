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7 Mart 2019 - 18:06

Mahmut Vaizi:

Bakü ile münasebetlerin geliştirilmesi için sınır tanımıyoruz

Bakü ile münasebetlerin geliştirilmesi için sınır tanımıyoruz

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mahmut Vaizi, Tahran'ın Bakü ile ilişkilerinin geliştirilmesi için hiçbir sınır tanımadığını belirtti.

Vaizi bugün Reşt-Astara demiryolu projesinin hizmete başlaması için düzenlenen törende Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Şahin Mustfayev ile bir araya geldi.

Parstoday’da yer alan habere göre, görüşmede Vaizi, bugünün iki ülkenin işbirliğinde önemli bir gün olduğunu belirterek, Kazvin-Reşt demiryolunun faaliyete başlaması ve Reşt-Astara demiryolu inşasının iki ülkenin ticari ve ekonomik münasebetlerinin gelişmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenen törende Kazvin-Reşt demiryolunun açılışı yapılmıştı.

Ruhani dün Gilan vilayetinde 69 projenin açılışını gerçekleştirmişti.

News Code 1877176

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