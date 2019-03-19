Suriye'yi savunmak aynı anda İran ile Irak'ı savunmaktır

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi’yi içeren İranlı ve Iraklı ortak askeri heyet ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Tümgeneral Bakıri, terörle mücadele ile Suriye’yi savunmanın aynı anda Irak ve İran’ı savunmak olduğunu çünkü bu terörün bütün bu ülkelere ve bütün bölgeyi hedef aldığını bu yüzden bölge ve halklarına düşen görevin terörle mücadele çabalarını birleştirmeyi ve karşısında durmayı gerektirdiğini vurguladı.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre; Esad, Suriye ile İran ve Irak’ı birbirine bağlayan ilişkinin güçlü olduğunu, teröristlerin ve derstekçilerinin arkasında duran ülkeler nezdinde salt ön cephe sayılan kiralık teröristler ve teröre karşı Suriye, İran ve Irak silahlı kuvvetlerinin kanlarının birbiriyle karıştığı anda savaş esnasında pekiştiğini belirtti.

Tümgeneral Bakıri, Şam’da düzenlenecek olan İran-Suriye-Irak genelkurmay başkanları terörle mücadele konulu üçlü zirveye katılmak üzere Suriye’ye gitmişti.