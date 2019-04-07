İran Genelkurmay Başkanı, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında İran’da bulunan Irak Ordusu Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi, bugün sabah saatlerinde İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Ordusu Genelkurmay Bşkanı Osman El Ganimi’nin İran ziyaretini memnuniyetle karşılarken ikili görüşmelerin daha da artmasını temenni etti.

Osman El Ganimi de bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi arasında yapılan görüşmeye atıfta bulunan El Ganimi, “Başbakanımız bu görüşmede Irak topraklarının İran aleyhine kullanılmasına izin vermeyeceğimizi söyledi” ifadesinde bulundu.